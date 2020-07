Fontana ha deciso: la Lombardia può tornare a ballare (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ballo esclusivamente negli spazi allʼaperto, nello stesso giorno riprendono anche il calcetto e gli sport di contatto. Prime a chiudere, ultime ad aprire. Ma già da stasera, venerdì 10 luglio, le discoteche possono riaprire: la Lombardia torna a ballare. Per il momento solo all’aperto, ma non sarà un problema visto che siamo in piena estate. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. E da domani, sabato 11 luglio, altre due importanti novità nella regione più martoriata dal coronavirus: via libera anche a calcetto e sport di contatto. Lo conferma sempre la nuova ordinanza del governatore lombardo che autorizza gli sport di squadra, di contatto e individuali, “solo in ... Leggi su chenews

Calcetto, basket, calcio e molto altro, incluso il ballo, purché - questo - all’aperto: nuovo via libera in Regione Lombardia nella Fase 2/3 dell’epidemia coronavirus. Cade un altro divieto dell’epide ...

Il ruolo di Attilio Fontana nella storia dei camici del cognato a Regione Lombardia (e il documento che lo inguaia)

Attilio Fontana da ieri è incredibilmente silente sulla storia dei camici di Regione Lombardia e dell’azienda della moglie e del cognato Andrea Dini. In compenso il governatore in serata ha postato su ...

