Fermato a Roma Termini uomo positivo | ha viaggiato per 5 giorni

Un 53enne del Bangladesh arrivato all'aeroporto di Fiumicino da Dacca il 23 giugno e posto in isolamento fiduciario perché positivo al coronavirus ha violato la quarantena viaggiando in treno da Roma all'Emilia Romagna, rimanendo per alcuni giorni a Rimini. E' stato scoperto al ritorno a Roma alla stazione Termini, dove è stato visto tossire dagli uomini della Polfer che immediatamente gli hanno misurato la temperatura: l'uomo aveva la febbre. Subito è stato ricoverato all'Umberto I.Sarà denunciato per violazione dell'obbligo di quarantena, il 53enne bengalese positivo. Era giunto a Roma Termini alle 18 a bordo del regionale proveniente da Falconara e sarebbe stato inquadrato dalle telecamere

