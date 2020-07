Federer protagonista di uno spot pubblicitario in Italia, con Oliveri e Pessina (Di venerdì 10 luglio 2020) Roger Federer ha recentemente girato uno sport pubblicitario in Italia, precisamente a Finale Ligure, in compagnia delle giovani tenniste Vittoria Oliveri e Carola Pessina, divenute celebri sul web per uno scambio fra abitazioni durante il lockdown Italiano. Il fuoriclasse svizzero e le due atlete azzurre saranno dunque protagonisti di una pubblicità firmata Barilla: non è la prima volta per Federer, già più volte coinvolto in divertenti sketch e servizi fotografici destinati ad esser presentati nei supermercati nostrani. Il pluricampione Slam elvetico si prepara dunque ad un sereno rientro in campo e concede, nel frattempo, la sua immagine alla nota azienda di pasta Italiana. Leggi su sportface

Finale Ligure, Federer palleggia sul tetto di un palazzo come le due fan che girarono il video virale

Finale Ligure – Il remake, ma questa volta con il campione. Federer in persona. Racchetta in mano e palline in tasca si è piazzato anche lui sul tetto, il campione dei campioni, mettendosi a palleggia ...

