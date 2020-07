Europa League 2019/2020, ottavi di finale: data, orario e programma completo (Di venerdì 10 luglio 2020) Quest’oggi sono stati sorteggiati tutti gli abbinamenti dei quarti e delle semifinali di Champions League ed Europa League, con quest’ultima competizione che deve ancora concludere tutti gli ottavi di finale. Le gara di andata sono state disputate lo scorso mese di marzo, ad eccezione di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, rinviate a causa della pandemia di Covid-19. Ora la Uefa ha comunicato le date, gli orari e il programma completo dei match valevole, appunto, per gli ottavi della seconda competizione europea; l’Inter giocherà a Gelsenkirchen, mentre la Roma a Duisburg. Mercoledì 5 agosto Ore 18.55 – Shakhtar Donestk-Wolfsburg Ore 18.55 – Copenaghen-Istanbul Basaksehir Ore 21.00 – ... Leggi su sportface

