Coronavirus, ENAC: stop agli ingressi da Paesi a rischio, “trasmessa comunicazione ai vettori” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 9 luglio 2020 “una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito all’ordinanza emanata dal Ministro della Salute al fine di contenere la diffusione del COVID 19 in Italia.Le persone che negli ultimi quattordici giorni hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti Paesi non possono entrare in Italia per nessun motivo o condizione: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.A prescindere dai Paesi sopra richiamati, l’ingresso in Italia dall’estero è condizionato al rilascio di una dichiarazione al vettore o ai soggetti delegati ai controlli di non aver ... Leggi su meteoweb.eu

