Coronavirus, divieto di ingresso in Italia per 13 Paesi. Stop a voli diretti e indiretti (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Alla fine il governo giallofucsia corre ai ripari. “divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio“. C’è l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, di concerto con i ministri degli Affari esteri, dell’Interno e dei Trasporti. Dopo i numerosi casi di Coronavirus importati dall’estero, soprattutto dal Bangladesh, ecco il divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Sospesi i voli diretti e ... Leggi su ilprimatonazionale

