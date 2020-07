Condanna a Berlusconi, Bonafede fa il furbetto in aula. Nessuno ci casca: «Fai come Ponzio Pilato» (Di venerdì 10 luglio 2020) La diffusione dell’audio del giudice Amedeo Franco sulla sentenza di Condanna a Berlusconi arriva in aula. A (non) chiarire è il ministro Alfonso Bonafede. Risponde a un’interrogazione di Italia Viva. E sceglie la via della fuga. Parla in politichese, cerca di svignarsela dai punti cruciali. Non va al sodo, gira attorno all’argomento. Non può dare dispiaceri ai Cinquestelle, che considerano il Cav il “male assoluto”. Una sceneggiata assurda, su un tema che è cruciale e che provoca reazioni a catena. C’è chi lo paragona a Ponzio Pilato e chi invece dice chiaro e tondo che fa il furbetto. Bonafede interviene dicendo poco o niente Le frasi arzigogolate suscitano rabbia. Il ministero della ... Leggi su secoloditalia

