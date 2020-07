Brescia-Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling e Santon (Di venerdì 10 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Paulo Fonseca in vista di Brescia-Roma, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Nell’elenco stilato dal tecnico giallorosso non ci sono i nomi di Smalling e Santon, oltre a quelli di Cristante e Mkhitaryan che sono out per squalifica. Torna a disposizione Kluivert per la trasferta di Brescia. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Leggi su sportface

Brescia-Roma - le probabili formazioni e dove vederla in tv Roma, 10 luglio 2020- Dall'Europa League alla lotta per la salvezza, Brescia-Roma sarà una sfida fra le due parti opposte della classifica: i sogni e gli obiettivi delle due squadre si incontreranno ...

Roma, 10 luglio 2020- Dall'Europa League alla lotta per la salvezza, sarà una sfida fra le due parti opposte della classifica: i sogni e gli obiettivi delle due squadre si incontreranno ... Brescia - Lopez : "Con la Roma non è l'ultima spiaggia" La vittoria contro l'Hellas aveva regalato al Brescia nuove speranze per la salvezza, ma il ko contro il Torino ha rispedito il club lombardo in penultima posizione in classifica.

Brescia - Lopez : "Contro la Roma non sarà la nostra ultima occasione" Brescia - Reduce dal ko contro il Torino , il Brescia ultimo è costretto a fare risultato contro la Roma per allontanare una retrocessione sempre più vicina. Ecco le parole del tecnico Diego Lopez ...

