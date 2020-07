A12 Roma-Civitavecchia, tratto riaperto dopo incidente mortale (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – E’ stato riaperto alle 16 il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia nord, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 63 e che ha visto coinvolti una motocicletta e un mezzo pesante. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico circola su due corsie e non si registrano disagi. Leggi su romadailynews

