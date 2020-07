#10/7/2020 Ippicanews (Di venerdì 10 luglio 2020) OGGI - Ore 21.50 TQQ a Napoli, t, 6ª corsa, m. 21000, Favoriti: 12-11-1-7-9. Sorprese: 10-6-8. Inizio convegno alle 19.30. Corse anche a Follonica, g, 17.15,, Siracusa, t, 18.50,, Cesena, t, 21. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #10 2020 Catania, crediti fittizi per pagare meno tasse. Ventiquattro arresti, coinvolti commercialisti e imprenditori

Le indagini, condotte tra febbraio 2019 e aprile 2020, hanno tracciato la commercializzazione di oltre 25 milioni di euro di crediti fittizi di cui oltre 9,5 milioni utilizzati per indebite ...

Coronavirus: 1 nuovo caso positivo in Toscana, 2 deceduti, 3 guariti

In Toscana sono 10.314 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggi ...

