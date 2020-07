Verona Inter 1-0 LIVE: tiro pericoloso di Gagliardini (Di giovedì 9 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Inter si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Inter 1-0 MOVIOLA 36′ Brozovic ci prova da fuori – Prova a piazzarla col mancino dal limite il numero 77, anche stavolta volta però difetta la precisione 28′ Punizione Sanchez – Precisa ma centrale la punizione del cileno, Silvestri alza sopra la traversa. 24′ tiro di Gagliardini – Bella sponda di Lukaku per il centrocampista nerazzurro che tira secco ma centrale, Silvestri ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - tancredipalmeri : Controllo il Bologna l’Inter aveva giocato uno dei migliori Primi Tempi in stagione. Contro il Verona l’Inter ha gi… - Fprime86 : RT @SkySport: Inter, Marotta: 'Mio ritorno alla Juve? Falso. Voglio vincere qui' -