Venerdì 10 luglio ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma

Venerdì 10 luglio ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma, che riguarderà l'intera rete di bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido.Lo sciopero è stato indetto dall'organizzazione sindacale Faisa Cisal e durerà 24 ore.

