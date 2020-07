Van Persie stila la sua classifica per il Pallone d’Oro e incorona Lewandowski (Di giovedì 9 luglio 2020) Robin Van Persie non ha dubbi su chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2020. Con un post su Twitter, l’ex attaccante dell’Arsenal ha stilato la classifica se “il premio si dovesse decidere stasera”. In testa ci sarebbe Robin Lewandowski, attaccante del Bayern e autore della solita fantastica stagione a suon di gol. Sui restanti gradini del podio invece stanzierebbero il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne e Sadio Mané, attaccante del Liverpool. 🥇@lewy official 🥈@DeBruyneKev 🥉Sadio Mané https://t.co/MI41mpHVYD — Robin van Persie (@Persie Official) July 8, 2020 Leggi su sportface

