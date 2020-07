Ufficiale in Europa la Xiaomi Mi Band 5 in prevendita: su Amazon nuova offerta (Di giovedì 9 luglio 2020) Ottime notizie per tutti i fan della Xiaomi Mi Band 5 che sono in trepida attesa della commercializzazione del fitness tracker in Europa. in effetti, siamo al cospetto del primo passo per il via alle vendite ufficiali del dispositivo anche nel vecchio continente, con la disponibilità della sua versione globale in prevendita. Come sottolinea GizChina.com, ecco che la Xiaomi Mi Band 5 è in pre-ordine da qualche ora sul sito HonorBuy.com. Come già accennato si tratta della versione globale del dispositivo e non di quella cinese. Il suo prezzo è pari a 41.99 dollari, ossia poco più di 37 euro. Naturalmente sullo stesso sito è in vendita anche la versione asiatica che di certo non interessarà i nostri lettori. Dopo il via al pre-ordine ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Ufficiale in Europa la #XiaomiMiBand5 in prevendita: su Amazon nuova offerta - il_milanista__ : @86_longo @cmdotcom Ciao Daniele.. domanda stupida, se il Milan dovesse centrare l’Europa league anticipatamente, r… - BasketItalyit : Unics Kazan, ufficiale l’ingaggio di John Brown III - MiuiBlog : #Offerta - #Redmi Note 8 Global 4/64Gb a 115€ garanzia ufficiale #Xiaomi 24 mesi IMPERDIBILE ! #Xiaomi #Offerte… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #Coronavirus: ufficiale, il GP di @COTA definitivamente cancellato - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Europa Coronavirus mondo, superati 200mila morti in Europa. Trump notifica il ritiro ufficiale dall'Oms la Repubblica Picchia la madre e aggredisce i carabinieri lanciandogli vasi e arnesi, arrestato a Riposto

resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché evasione. È accaduto in corso Europa a Riposto. Il giovane, già agli arresti domiciliari, da circa un anno vessava la povera madre 58enne per ottenere ...

Stefano Lavarini è ufficialmente il tecnico di Novara

Non sappiamo ancora se ci sarà il Mondiale per Club ma in Italia giocheremo per lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa e in campo europeo prenderemo parte alla Champions League: l’obiettivo, ...

resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché evasione. È accaduto in corso Europa a Riposto. Il giovane, già agli arresti domiciliari, da circa un anno vessava la povera madre 58enne per ottenere ...Non sappiamo ancora se ci sarà il Mondiale per Club ma in Italia giocheremo per lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa e in campo europeo prenderemo parte alla Champions League: l’obiettivo, ...