Tom Hanks | 64 anni da record | personaggi indimenticabili e una famiglia «sincera»

«La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita». Chissà se Tom Hanks ha ripensato alla sua storica battuta quando lo scorso marzo, durante un viaggio in Australia, i medici gli hanno diagnosticato il coronavirus: «Ero sempre affaticato, con dolori paralizzanti», ha raccontato l'attore di Hollywood, la prima star internazionale a risultare positiva al Covid: «Ho il diabete di tipo 2 e uno stent al cuore. Non sono proprio il paziente ideale con i miei 63 anni».

