Somma Vesuviana, scoperta centrale di documenti falsi: un arresto (Di giovedì 9 luglio 2020) Una vera e propria centrale di documenti falsi è stata scoperta dai carabinieri a Somma Vesuviana nel garage di un 64enne del luogo. Una ‘centrale’ di passaporti contraffatti e altri documenti di identità è stata scoperta in un garage a Somma Vesuviana (Napoli) dai carabinieri che hanno anche arrestato un 64enne per possesso e produzione di documenti falsi. Un centinaio i passaporti sequestrati dai militari, alcuni dei quali già intestati a persone italiane e straniere. I carabinieri hanno anche sequestrato 31 macchinari utilizzati per la realizzazione dei documenti contraffatti e 16 cliché metallici con ... Leggi su 2anews

repubblica : Shock a Somma Vesuviana, tabaccaio e politico trovato in una pozza di sangue - PupiaTv : Somma Vesuviana, sequestrata centrale di documenti falsi - - fattidinapoli : NAPOLI: SOMMA VESUVIANA, CARABINIERI SMANTELLANO CENTRALE DEL FALSO - NapoliToday : #Cronaca Grave il tabaccaio ferito nel suo negozio. Per i carabinieri è tentato suicidio - ObiettivoN : 52enne di Somma Vesuviana tenta il suicidio nella sua tabbaccheria: è grave - -