Sicilia: “A riveder le stelle”, tornano le visite serali al Teatro Antico di Taormina (Di giovedì 9 luglio 2020) Cita il sommo poeta, Dante, e schiaccia l’occhio simbolicamente all’inferno dei mesi del lockdown, quando passeggiare all’aperto, sotto il sole o al chiaro di luna, era una delle piccole felicità quotidiane cui abbiamo dovuto rinunciare per scongiurare l’epidemia. Dopo i numeri favorevoli di visite nel mese di giugno, con l’apertura post-covid del Teatro Antico in fascia pomeridiana dal tramonto e fino a sera, a Taormina torna per quasi una settimana dal 10 al 16 luglio “A riveder le stelle”, iniziativa voluta dal direttore del Parco Naxos Taormina, l’archeologa Gabriella Tigano, che propone visite in notturna per godere degli spazi e della conoscenza del monumento nelle ore più fresche della stagione ... Leggi su meteoweb.eu

Ridurre il divario delle conoscenze digitali e promuovere la diffusione di strumenti e piattaforme per la didattica a distanza. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Regione Siciliana e Fastwe ...

Sicilia, nuova maggioranza sindacale all'Arnas di Palermo

Palermo, 8 lug. (askanews) - All'Arnas di Palermo si costituita una nuova maggioranza sindacale. Il coordinatore del Nursind, Aurelio Guerriero, stato infatti sfiduciato e al suo posto subentrato Pipp ...

