Serie A | c’è Hellas Verona-Inter | le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter Si avvicina il momento del fischio iniziale allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' dove tra poco meno di un'ora si giocherà Hellas Verona-Inter, match della trentunesima giornata della Serie A. Da pochi minuti i due allenatori, Ivan Juric e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter: eccole. Hellas Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 21 Gunter, 24 Kumbulla; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 23 Dimarco; 88 Lazovic, 32 Pessina; 9 Stepinski.A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 6 Lovato, 7 Badu, 10 Di

