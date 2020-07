Scuola, Azzolina: “Arcuri non si occuperà della riapertura ma sarà commissario agli acquisti”. Proteste di Lega e Fdi: “Si dimetta” (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante il Question Time al Senato, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, spiega il ruolo di Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l’emergenza Covid e che ora avrà un ruolo commissariare anche nella suola. “Non è affatto incaricato della ripresa del prossimo anno scolastico – afferma – ma disporrà di poteri conferitigli per i soli acquisti delle dotazioni strumentali eventualmente necessarie a contenere e contrastare l’emergenzaza Covid-19″. A queste parole prima interviene il senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia: “Affidare la Scuola ad Arcuri è come affidare l’Avis al conte Dracula”. Poi dai banchi dei senatori della Lega arriva la richiesta di ... Leggi su ilfattoquotidiano

AMorelliMilano : Se fai le cose male il governo #Conte ti premia! #Arcuri, il commissario straordinario esperto in promesse non mant… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - Linkiesta : Il governo #Conte non dice la verità. Non una parola sul reale stato dell’economia, non si sa come andrà a finire… - StefanoMaffiol7 : Il governo Conte non dice la verità, e quando può nasconde le frottole dietro gli annunci - ViolaCarofalo : Cari amici de Il @ilmessaggeroit ce la spiegate questa? Del Ministro #Azzolina ci interessa quello che fa/non fa pe… -