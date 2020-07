Pensioni ultime notizie: Quota 100 rimane “non la interrompiamo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 100 rimane “non la interrompiamo” Pensioni ultime notizie: arrivano ancora conferme sulla permanenza di Quota 100 fino a scadenza naturale. La misura di pensionamento anticipato introdotta dal governo Conte I, che prevede l’accesso alla pensione per chi ha maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi, ha subito molte critiche negli anni, ma alla fine resterà fino a scadenza naturale, quindi fino al 31 dicembre 2021. Totalmente escluso, invece, che sia rinnovata e prorogata oltre quella data. Pensioni ultime notizie: Quota 100 confermata fino al 2021 Tra gli ultimi a parlare di Quota ... Leggi su termometropolitico

neXtquotidiano : Pensioni di invalidità: gli aumenti non sono per tutti - Il_Capitone : RT @neXtquotidiano: Pensioni di invalidità: gli aumenti non sono per tutti - neXtquotidiano : Pensioni di invalidità: gli aumenti non sono per tutti - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Anap-Confartigianato: aumentano pensionati poveri (ultime notizie) - zazoomblog : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti arriva nel 2022? - #Pensioni #ultime #notizie: #Quota -