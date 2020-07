Numeri Immissioni in Ruolo, per Turi (Uil) è Solo Propaganda (Di giovedì 9 luglio 2020) “I posti per le Immissioni in Ruolo si avranno all’esito dei concorsi e quindi in data incerta, mentre è certo che i posti chiesti in autorizzazione al Mef non saranno coperti per mancanza di aspiranti“. Queste le parole di Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola. In merito alle Immissioni in Ruolo, Turi afferma che “a settembre ci saranno ancora centinaia di migliaia di precari, e che andranno considerati i tempi per reclutarli“. Il segretario generale della Uil Scuola ha un’altra certezza: “In classe non ci saranno tutti i docenti“. Aggiunge: “Si è ancora in tempo per pensare ad un provvedimento, urgente, per immettere i 36.000 precari con un concorso per titoli ed esame ... Leggi su youreduaction

orizzontescuola : Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): “La ministra Azzolina dà i numeri. Così non si coprono nemmeno i pensionamenti” - orizzontescuola : Turi (Uil): numeri di Azzolina su immissioni in ruolo sono irreali, basta propaganda politica -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri Immissioni Turi (Uil): numeri di Azzolina su immissioni in ruolo sono irreali, basta propaganda politica Orizzonte Scuola Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): “La ministra Azzolina dà i numeri. Così non si coprono nemmeno i pensionamenti”

Il presidente della VII Commissione Istruzione al Senato, Mario Pittoni, senatore della Lega, in una nota, attacca la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla questione riguardante le ...

Turi (Uil): numeri di Azzolina su immissioni in ruolo sono irreali, basta propaganda politica

Le parole del segretario generale della Uil Scuola in merito alle immissioni in ruolo previste per i prossimi mesi. I posti per le immissioni in ruolo si avranno all’esito dei concorsi e quindi in dat ...

Il presidente della VII Commissione Istruzione al Senato, Mario Pittoni, senatore della Lega, in una nota, attacca la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla questione riguardante le ...Le parole del segretario generale della Uil Scuola in merito alle immissioni in ruolo previste per i prossimi mesi. I posti per le immissioni in ruolo si avranno all’esito dei concorsi e quindi in dat ...