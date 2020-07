Nella stagione più difficile, la svolta del Teatro Greco di Siracusa (Di giovedì 9 luglio 2020) Quattromilacinquecento posti a sedere, due mesi di programmazione (da metà maggio a metà luglio) per tre mega allestimenti: nel 2019 hanno significato 162.000 biglietti venduti e ricavi per 4, 5 milioni di euro al netto delle tasse, numeri invidiabili per qualsiasi Teatro della Penisola.Da sempre il pubblico che affolla i gradoni di pietra del Teatro Greco di Siracusa è composto da una invidiabile percentuale di stranieri: tedeschi, francesi, spagnoli e persino americani, qualcuno dei più “fanatici” (ben venga questo genere di fanatici) perfino in grado di citare a memoria in Greco Le Coefore di Eschilo.Se qualcuno pensa che il dramma antico sia un’eredità polverosa - e tutto sommato inutile - sbaglia di grosso. Non lo dicono solo i numeri (e ... Leggi su huffingtonpost

juventusfc : #JTrivia L'uomo della foto è _______ Indizio: E' il sesto giocatore nella storia della Juve a raggiungere le 25 re… - OptaPaolo : 20 - Romelu #Lukaku è solo il 4° giocatore dell'#Inter in grado di segnare almeno 20 gol nella sua prima stagione a… - espressonline : Il ruolo della 'ndrangheta nella stagione delle stragi, i legami con Cosa Nostra, la ricerca di referenti politici,… - haritotoge_ : @Alexzjia1 @iomestessaio cioè siccome poi hanno cancellato la serie anche la parte della sua vita che si vedeva nel… - only_redblack : @clalicalzi costa un botto, di cartellino e stipendio, nella sua miglior stagione ha fatto 17 gol in bundes, al rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella stagione Nella stagione più difficile, la svolta del Teatro Greco di Siracusa L'HuffPost Batwoman: scelta la nuova interprete dopo Ruby Rose

Sarà l’attrice dell’appena cancellata God Friended Me Javicia Leslie a ricoprire il nuovo ruolo di Batwoman nella seconda stagione della serie di The CW dopo l’addio a sorpresa di qualche settimana fa ...

The Boys: un “piccolo film” su Billy Butcher con la seconda stagione

L’attesissima seconda stagione di The Boys, coi primi tre episodi previsti per il 4 settembre, porterà finalmente gli spettatori a scoprire la reazione di Billy Butcher alla scoperta fatta nel finale ...

Sarà l’attrice dell’appena cancellata God Friended Me Javicia Leslie a ricoprire il nuovo ruolo di Batwoman nella seconda stagione della serie di The CW dopo l’addio a sorpresa di qualche settimana fa ...L’attesissima seconda stagione di The Boys, coi primi tre episodi previsti per il 4 settembre, porterà finalmente gli spettatori a scoprire la reazione di Billy Butcher alla scoperta fatta nel finale ...