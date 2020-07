Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: “Potrebbe essere morta annegata” (Di giovedì 9 luglio 2020) Queste sono le notizie che non vorrei mai dare, ma poco fa i media statunitensi hanno annunciato che Naya Rivera è scomparsa in seguito ad un incidente in barca sul Lago Piru nella Ventura County in California. Il figlio dell’attrice di Glee era con lei ed è stato ritrovato vicino ad un pontile sano e salvo, mentre non c’è traccia della donna. Lo sceriffo della contea di Ventura ha dichiarato di aver messo in campo diverse squadre aeree e subacquee per “cercare una possibile vittima morta per annegamento”. Il bambino ha rivelato agli agenti che lui e la madre erano andati a fare una nuotata, ma che lei non è mai tornata sulla barca. Le autorità stanno cercando Naya Rivera da diverse ore nel lago, ma per adesso ... Leggi su bitchyf

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - joshvregui : ma cosa sta succedendo con naya rivera raga sono scioccata - rana_del_lay : Oddio ma in che senso Naya Rivera è scomparsa? - StraNotizie : Naya Rivera, l'attrice di Glee è scomparsa: 'Potrebbe essere morta annegata' - Monipotterhead : CERCATE NAYA RIVERA E RICONGIUNGETELA CON SUO FIGLIO CAZZO -