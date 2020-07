Napoli, sgambetto di Ancelotti per un obiettivo di mercato (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Everton ha preparato un’offerta di 25 milioni di euro per Gabriel Magalhaes del Lille: sul difensore c’è anche il Napoli Il Napoli registra la forte concorrenza dell’Everton nella corsa a Gabriel Magalhaes, difensore classe ’97 in uscita dal Lille. L’offerta di 25 milioni di euro potrebbe convincere il club francese, nonostante l’interesse del club azzurro sia di lunga data. Attenzione allo sgambetto dell’ex Carlo Ancelotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

VincenzoZacca12 : Stasera in seriè A Fiorentina-Cagliari Match di metà classifica,può accadere di tutto. Genoa-Napoli Servono punti… - Assodispada : Forse avete fatto solo lo sgambetto a roma e napoli.... - MondoNapoli : Dalla Francia - Osimhen-Napoli, un altro club italiano prova lo sgambetto agli azzurri: l'offerta -… - zazoomblog : Juventus sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille - #Juventus #sgambetto #Napoli: #mirino - ItaSportPress : Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sgambetto Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille ItaSportPress FSCG, San Marino Academy: dal Napoli arriva Vivien Beil per il centrocampo

SAN MARINO - Prende forma la rosa della San Marino Academy, ad un mese e mezzo dal debutto in Serie A femminile programmato per il prossimo 22 agosto. Dopo l'annuncio di Kunisawa e Labate, oggi è uffi ...

Nuovo look "mechato": il ritorno di Zaniolo, quasi sei mesi dopo l'infortunio

Il 12 gennaio si era rotto il crociato contro la Juve, oggi il talento della Roma è entrato nella ripresa nella sfida persa contro il Napoli Dallo stadio Olimpico al San Paolo ci sono per tutti oltre ...

SAN MARINO - Prende forma la rosa della San Marino Academy, ad un mese e mezzo dal debutto in Serie A femminile programmato per il prossimo 22 agosto. Dopo l'annuncio di Kunisawa e Labate, oggi è uffi ...Il 12 gennaio si era rotto il crociato contro la Juve, oggi il talento della Roma è entrato nella ripresa nella sfida persa contro il Napoli Dallo stadio Olimpico al San Paolo ci sono per tutti oltre ...