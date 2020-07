Milan, Caressa: «Rispetto per Pioli. Scettico su Rangnick» (Di giovedì 9 luglio 2020) Fabio Caressa ha detto la sua sulla situazione legata a Stefano Pioli e Ralf Rangnick: le parole del giornalista sul Milan Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla situazione legata all’allenatore del Milan. Pioli – «Per prima cosa credo che ci voglia Rispetto per il lavoro che sta svolgendo l’attuale allenatore rossonero». Rangnick – «Poi voglio dire che auguro a Rangnick di fare bene al Milan. Personalmente ho qualche perplessità, noi siamo una realtà un po’ particolare. Gli allenatori stranieri che sono venuti in Italia ad insegnare come si gioca a calcio spesso sono andati male. Quelli che ... Leggi su calcionews24

Caressa sul Milan: "Scettico su Rangnick. Ci vuole rispetto per Pioli"

