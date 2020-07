Migranti, 100 borse di studio: domande entro il 30 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ stata rinnovata, anche per l’anno accademico 2020/2021, l’iniziativa per la concessione di 100 borse di studio a favore di titolari di protezione internazionale che hanno dovuto lasciare il loro Paese interrompendo gli studi. Le borse di studio sono messe a disposizione dal ministero dell’Interno, di concerto con la Conferenza dei rettori delle Universita’ italiane (Crui), in collaborazione con l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), in attuazione del protocollo di intesa siglato a Roma il 20 luglio 2016 tra il ministero dell’Interno e Crui. La somma complessiva messa a disposizione dal ministero e’ pari ad un massimo di 525.700 euro. Possono partecipare alla selezione i giovani ... Leggi su ildenaro

Rolfi39 : RT @CittadiniMondo: ? Ieri abbiamo donato agli amici del @BaobabExp vestiti, scarpe e sacchi a pelo, affinché le persone che vivono vicino… - DarioBritti : @CarloCalenda Chiunque avalli, difenda o sottoscriva le politiche della Lega - da quota 100 alla loro idea di rifor… - simoventurini1 : RT @CittadiniMondo: ? Ieri abbiamo donato agli amici del @BaobabExp vestiti, scarpe e sacchi a pelo, affinché le persone che vivono vicino… - MarcelloArresto : RT @CittadiniMondo: ? Ieri abbiamo donato agli amici del @BaobabExp vestiti, scarpe e sacchi a pelo, affinché le persone che vivono vicino… - AnnaFado : RT @CittadiniMondo: ? Ieri abbiamo donato agli amici del @BaobabExp vestiti, scarpe e sacchi a pelo, affinché le persone che vivono vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 100 Migranti, 100 borse di studio: domande entro il 30 luglio - Ildenaro.it Il Denaro Migranti, 100 borse di studio: domande entro il 30 luglio

E' stata rinnovata, anche per l'anno accademico 2020/2021, l'iniziativa per la concessione di 100 borse di studio a favore di titolari di protezione internazionale ...

Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati (5)

Tra questi, oltre 1.100 sono esposti a gravi rischi, tra i quali sfruttamento e violenza, e devono far fronte a condizioni di vita precarie nei sovraffollati centri di accoglienza e identificazione ...

E' stata rinnovata, anche per l'anno accademico 2020/2021, l'iniziativa per la concessione di 100 borse di studio a favore di titolari di protezione internazionale ...Tra questi, oltre 1.100 sono esposti a gravi rischi, tra i quali sfruttamento e violenza, e devono far fronte a condizioni di vita precarie nei sovraffollati centri di accoglienza e identificazione ...