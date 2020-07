Maculopatie: oggi, anche in Italia, la somministrazione di aflibercept diventa più pratica e veloce, con la nuova siringa preriempita (Di giovedì 9 luglio 2020) • Il nuovo metodo di somministrazione semplifica la procedura delle iniezioni intravitreali • Vantaggi per il medico: più facile da aprire, più rapida da utilizzare, più maneggevole da gestire Da ora, anche in Italia è possibile utilizzare aflibercept, terapia anti-VEGF per il trattamento delle principali patologie retiniche somministrata attraverso iniezioni intravitreali, con una siringa preriempita monodose sterile. Questa nuova modalità di somministrazione semplificata del farmaco richiede un minor numero di passaggi nella preparazione, rispetto al flaconcino utilizzato finora, offrendo al clinico una migliore maneggevolezza e velocità d’utilizzo. Lanciato sul ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Maculopatie oggi Maculopatie: oggi, anche in Italia, la somministrazione di aflibercept diventa più pratica e veloce, con la nuova siringa preriempita RomaDailyNews Soi: studi indirizzati e tesi errate, anche in Italia si cambi

Milano, 2 lug. (askanews) - La multa da 346 milioni di dollari inflitta dalla Sec americana a Novartis e alla sua ex filiale Alcon ha, tra le altre cose, messo in evidenza il ruolo delle pubblicazioni ...

Maculopatie, Soi: decisione Usa cambia scenario di cura in Italia

Milano, 26 giu. (askanews) – Più possibilità di accesso alle terapie per chi soffre di maculopatia in Italia, anche alla luce di una multa da 346 milioni di dollari inflitta al gruppo farmaceutico Nov ...

