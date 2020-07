La patologia più diffusa al mondo: la peste emotiva (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel 1933, lo psicoanalista austriaco, Wilhelm Reich, pubblicò l'opera “Psicologia di massa del fascismo”, una data che coincide con l'ascesa di Adolfo Hitler al potere. Il lavoro di riferimento è una denuncia del comportamento della società tedesca in quel momento storico, una fase che ha sviluppato una psicologia di massa caratterizzata dalla sottomissione psicologico-comportamentale di un popolo, per legittimare l'ascesa di un leader autoritario che ha favorito la classe (...) - Tribuna Libera / Psicanalisi, Psicologia Leggi su feedproxy.google

StefanoBusato1 : RT @msdsalute: L’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da #HIV è in aumento nella fascia di età 25-29 anni. E’ ancora più urgente l’a… - robanza1 : RT @msdsalute: L’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da #HIV è in aumento nella fascia di età 25-29 anni. E’ ancora più urgente l’a… - utzpaolo : @ansia_tw @carbonandre @MauroPelizzoni2 @bravimabasta In realtà è impossibile, non difficile. Come puoi sapere se c… - DEBBYBRUNO : RT @EliLillyItalia: L’#emicrania è seconda patologia più disabilitante al mondo ed è più frequente nelle donne, la patologia ha un forte im… - lauzi_marco : Rapporto patologico, ma la patologia più grave non è di lui che beve, ma di lei che continua a stargli vicino fino alla morte. #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : patologia più