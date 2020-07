In Abruzzo arriva la ‘Trabocchi line’: in treno al mare con 20 corse (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Godere della Costa dei Trabocchi arrivando e tornando in treno grazie a ‘Trabocchi Line’, il progetto promosso dalla Regione Abruzzo insieme a Trenitalia che, fino al 13 settembre, metterà a disposizione di turisti e cittadini 20 corse giornaliere (16 la domenica), tra andata e ritorno. Un progetto finanziato con 5 milioni di euro che coinvolgerà tutte le stazioni di Pescara (Centrale, Porta Nuova e Tribunale) con arrivo in quelle di Francavilla al Mare, Tollo, Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia, Porto di Vasto e Vasto San Salvo per arrivare fino a Termoli. A presentare l’iniziativa in conferenza stampa questa mattina il sottosegretario alla presidenza con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo e Mauro Trotta, direttore regionale Abruzzo di Trenitalia. Leggi su dire

laquilablog : Meteo: ancora sole e caldo, ma nel weekend arriva la pioggia #Abruzzo #abruzzometeo #giovannidepalma #meteo #weekend - era_geo : #RipartelItalia Tour arriva in Abruzzo e Molise. Vi aspetto tutti venerdì 3 luglio, alle 20:30! @daniela_torto… - EstherLamarr : RT @massimo4951: BUTTATA IN STRADA CON IL PANCIONE HA PARTORITO E TUTTI I SUOI BIMBI SONO MORTI LEI È FINITA IN CANILE TEL 3273528245 È UNA… - Carmenrusso_ : RT @massimo4951: BUTTATA IN STRADA CON IL PANCIONE HA PARTORITO E TUTTI I SUOI BIMBI SONO MORTI LEI È FINITA IN CANILE TEL 3273528245 È UNA… - autocostruttore : In Friuli o in Abruzzo ci sono inverni dove la temperatura arriva a - 20 °C -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo arriva Arriva Abruzzo Fri Start, il bando della Regione per supporto alla nascita di nuove imprese AbruzzoLive Ferrovie: Roccasecca-Avezzano, incontro tra sindaci e Regione Lazio sul miglioramento della tratta

alle ore 9.00 e proseguirà a bordo del treno regionale 7475 per concludersi all’arrivo nella Stazione ferroviaria di Roccasecca. Sono stati invitati all’incontro anche il Consigliere Regionale ...

Meteo Italia: ANTICICLONE AFRICANO ALLA RISCOSSA, CALDO INTENSO in arrivo, TEMPERATURE attese in città

Situazione: archiviata la rinfrescata che si è fatta sentire soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico ma anche al Sud grazie ad un temporaneo rinforzo dei venti di grecale, l'anticiclone afro azzorrian ...

alle ore 9.00 e proseguirà a bordo del treno regionale 7475 per concludersi all’arrivo nella Stazione ferroviaria di Roccasecca. Sono stati invitati all’incontro anche il Consigliere Regionale ...Situazione: archiviata la rinfrescata che si è fatta sentire soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico ma anche al Sud grazie ad un temporaneo rinforzo dei venti di grecale, l'anticiclone afro azzorrian ...