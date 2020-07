Giulia de Lellis tra le 5 influencer più ricche al mondo: quanto guadagna? (Di giovedì 9 luglio 2020) Giulia de Lellis è una delle influencer più cool del momento, il suo account Instagram conta circa 4,7 milioni di follower e la sua popolarità è in continua crescita. Giulia ha conquistato il pubblico prima come ex corteggiatrice di Uomini e Donne dove, nonostante alcuni alti e bassi, ha conosciuto l’amore della sua vita l’ex tronista Andrea Damante e poi con il suo successo editoriale Le corna stanno bene con tutto…dove ha raccontato proprio i presunti tradimenti di Damante alle sue spalle. Oggi Giulia De Lellis sfrutta il momento e grazie alla sua influenza è riuscita a divenire il volto di molti brand noti. Da qualche anno è la testimonial indiscutibile di Tezenis ed è proprio grazie all’azienda che allieta ... Leggi su quotidianpost

