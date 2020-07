Formula 1, la rivelazione di Vettel: “Ferrari in ritardo nella prima gara? Abbiamo trovato due problemi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra che la Ferrari abbia individuato due problemi che hanno contribuito ad aumentare il gap con Ferrari e Mercedes in Austria, lo ha rivelato Sebastian Vettel durante la conferenza stampa di oggi. Charles Coates/Getty ImagesIl tedesco ha sottolineato come i meccanici siano già intervenuti per risolvere la situazione, preparando per i piloti una monoposto più competitiva: “è una grande opportunità per noi poter correre nuovamente sulla stessa pista dello scorso weekend, perché ci offre la possibilità di trovare delle risposte, ed è ciò che spero. Abbiamo analizzato la mia gara, soprattutto in relazione a ciò che avevo fatto prima della corsa, e sono state identificate un paio di cose. È difficile dire quanto possano avere influito, ... Leggi su sportfair

Un esteso campo di alta pressione domina lo scenario sinottico del comparto europeo portando condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato anche sull'Austria. Tuttavia il suo fianco orientale ...

Il Mondiale di Formula Uno 2020 scatterà tra pochi giorni ... Qualche sorpresa forse sì, ma stravolgimenti totali no. Chi, dunque, potrà essere la rivelazione di questo campionato sia a livello di ...

