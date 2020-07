Formula 1, GP Stiria 2020. Bottas: “Voglio ripetermi in questo weekend” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Qual è il mio obiettivo per il weekend? ripetermi. Ci sono ancora molte gare, una vittoria non significa tantissimo ma è comunque importante”. Così Valtteri Bottas, vincitore del GP d’Austria, alla vigilia del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale che andrà in scena nuovamente sul Red Bull Ring di Spielberg. “Abbiamo sistemato qualche problema sulle nostre Mercedes – ha aggiunto Bottas -, venerdì ne sapremo di più ma sono sicuro che il team abbia lavorato sodo per capire e risolvere tutti i nostri problemi”. Leggi su sportface

