Flavio e Gianluca morti per 15 euro. Il pusher confessa: “Ho venduto io il metadone” (Di giovedì 9 luglio 2020) Morire per uno sballo pagato 15 euro. Per la “purple drug”, una bottiglia di metadone diluito in acqua, messo in una bottiglietta di plastica e spacciato per codeina. È quanto avrebbe ammesso Aldo Maria Romboli, davanti al gip di Terni, durante l’udienza di convalida del fermo per la morte di Flavio e Gianluca, i due ragazzi di Terni trovati morti nelle loro camere da letto martedì mattina. Ragazzi morti a Terni: la ricostruzione L’uomo, 41 anni, è accusato di morte come conseguenza di altro delitto. Fermato nel pomeriggio stesso della scoperta dei due corpi dai carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Terni, aveva da subito ammesso di aver ceduto la sostanza stupefacente alle vittime. Ora, davanti al gip, ha confermato ... Leggi su tpi

