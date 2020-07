Esecuzione nel napoletano, muore ragazzo incensurato (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ragazzo, Antimo Giarnieri, era un 18enne incensurato. Una vera e propria Esecuzione Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri su un omicidio avvenuto ieri sera a in una traversa di via Castagna, a Casoria alle porte di Napoli. Una persona ancora per il momento non identificata, ha sparato alcuni colpi di arma … L'articolo Esecuzione nel napoletano, muore ragazzo incensurato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GretaForse : Se qualcuno della cancel culture mi leggesse nel pensiero (o leggesse certi whatsapp fra me e madre, per dirne una)… - Maniheli : RT @RaiNews: Iniezione letale per un 45enne che nel 1993 uccise un anziano che voleva rubargli un furgone - RaiNews : Iniezione letale per un 45enne che nel 1993 uccise un anziano che voleva rubargli un furgone - mcaterinafeole : Xché la registrazione del giudice Franco che confida a #Berlusconi di essere stato una vittima del “plotone d’esecu… - IgSupermercati : Pensa #InGrande anche in #estate???? I #supermercati #InGrande propongono una ricetta deliziosa da preparare in poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Esecuzione nel Anac, Corradino: “Il bug degli appalti non sta nella gara ma nella programmazione e nell’esecuzione dei lavori” La Repubblica Luglio in musica, a Sessa Cilento i concerti nel centro storico

Dopo l’entusiasmante e partecipata edizione d’esordio dello scorso anno, anche per il 2020 il territorio comunale di Sessa Cilento si prepara ad ospitare il “Luglio Musicale nel Cilento Storico”. La r ...

Pena di morte. Prima esecuzione in Texas dopo lo choc coronavirus

La prima esecuzione è stata quella di Billy Joe Wardlow ... Il condannato ha rinunciato il diritto alle ultime parole. Nel 1993, aveva ucciso a Cason, villaggio di meno di 200 abitanti, Carl Cole di ...

Dopo l’entusiasmante e partecipata edizione d’esordio dello scorso anno, anche per il 2020 il territorio comunale di Sessa Cilento si prepara ad ospitare il “Luglio Musicale nel Cilento Storico”. La r ...La prima esecuzione è stata quella di Billy Joe Wardlow ... Il condannato ha rinunciato il diritto alle ultime parole. Nel 1993, aveva ucciso a Cason, villaggio di meno di 200 abitanti, Carl Cole di ...