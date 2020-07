Dl Rilancio, la Camera approva: testo passa al Senato (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – La Camera ha approvato in prima lettura la conversione in legge del decreto Rilancio, varato dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta all’emergenza Covid: il testo è passato con 278 voti favorevoli, 187 i contrari, un astenuto su un totale di 466 presenti. A presiedere la seduta la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, di Forza Italia. Il testo ora è atteso in Senato il prossimo 14 luglio per l’approvazione finale, vista la scadenza del decreto al 18 luglio. Leggi su quifinanza

