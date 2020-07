Dark Pictures Anthology: Little Hope, rivelata la data d’uscita ufficiale (Di giovedì 9 luglio 2020) The Dark Pictures Anthology: Little Hope ha ricevuto una data di uscita ufficiale: il 30 ottobre. La prossima iterazione della serie arriverà più avanti nel corso dell’anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco può essere giocato da soli o online con un altro giocatore attraverso il suo sistema multiplayer a storia condivisa. Questa è la seconda pubblicazione della serie The Dark Pictures dopo Man of Medan del 2019. Quest’opera della serie si concentra su una città abbandonata del New England e vede protagonisti quattro studenti universitari perseguitati dal torbido passato di Little Hope. Il cast del gioco include Will Poulter (Midsommar, ... Leggi su nonsolo.tv

