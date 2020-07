Coronavirus, App Immuni un flop: le giustificazioni di Arcuri (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, l’App Immuni per ora è un flop e l’hanno scaricata solo 4,5 milioni di italiani nonostante la grande pubblicità. Domenico Arcuri spiega i motivi Coronavirus, l’App Immuni per ora è un flop. Le ultime stime dicono che è stata scaricata da circa 4,5 milioni di italiani, il 10% di quelli che avrebbero potuto e … L'articolo Coronavirus, App Immuni un flop: le giustificazioni di Arcuri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RiccardoLuna : Lo spettacolare fallimento delle app contro il coronavirus - RiccardoLuna : Lo spettacolare fallimento di tutte le app contro il coronavirus - non solo Immuni - fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 mili… - FranceskoNew : RT @eugeniosantoro: Le ragioni del fallimento delle app contro il coronavirus? Ai motivi di @RiccardoLuna aggiungo il fatto che non si son… - lucacarra50 : RT @eugeniosantoro: Le ragioni del fallimento delle app contro il coronavirus? Ai motivi di @RiccardoLuna aggiungo il fatto che non si son… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus App Lo spettacolare fallimento delle app contro il coronavirus la Repubblica La mia vita con Immuni, settimana 5: quell’aiutino da parte di Google

Abbiamo scaricato l’app Immuni, quella scelta dal governo italiano per il cosiddetto “contact tracing” (meglio: exposure notification) della Fase 2B dell’emergenza coronavirus, e la sta usando dall’1 ...

L'app Immuni "non ha raggiunto il target immaginato all'inizio"

AGI - L'app Immuni "non ha per ora raggiunto il target immaginato all'inizio". Lo ha riconosciuto senza mezzi termini Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario ...

Abbiamo scaricato l’app Immuni, quella scelta dal governo italiano per il cosiddetto “contact tracing” (meglio: exposure notification) della Fase 2B dell’emergenza coronavirus, e la sta usando dall’1 ...AGI - L'app Immuni "non ha per ora raggiunto il target immaginato all'inizio". Lo ha riconosciuto senza mezzi termini Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario ...