Calciomercato Napoli, Klopp sarebbe interessato a Lozano (Di giovedì 9 luglio 2020) In queste ultime partite, un po’ a sorpresa, si sta mettendo molto in mostra nel Napoli Hirving Lozano. Il messicano, acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, sta ritrovando man mano fiducia sotto la gestione di “Ringhio” Gattuso. Accantonato da Ancelotti, suo mentore e per il quale ha fatto di tutto pur di averlo, El Chucky … L'articolo Calciomercato Napoli, Klopp sarebbe interessato a Lozano Leggi su dailynews24

