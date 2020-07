Bonus 1000 euro maggio: a chi spetta in automatico e chi deve presentare domanda? (Di giovedì 9 luglio 2020) Con la circolare numero 80 del 2020, pubblicata qualche giorno fa, l’INPS da il via al pagamento per il Bonus 1000 euro di maggio destinato a lavoratori del turismo, stagionali, collaboratori, iscritti alla gestione separata INPS e ai professionisti senza cassa. Bonus 1000 euro maggio circolare INPS Nel particolare l’INPS nella circolare rende noto chi riceverà l’accredito in automatico, chi, invece, dovrà presentare nuova domanda e quali saranno gli esclusi dall’indennità. I professionisti senza cassa per conseguire il Bonus spettante dovranno produrre nuova domanda. Per quel che riguarda i collaboratori ... Leggi su notizieora

