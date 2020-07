Avvertimento a Ostia, uccelli decapitati in spiaggia. La sindaca Raggi accusa: atto intimidatorio per aver riportato la legalità (Di giovedì 9 luglio 2020) Dieci piccioni morti, decapitati e abbandonati sulla riva a Ostia. Può sembrare lo scherzo, davvero di cattivo gusto, di un buontempone ma il macabro ritrovamento sembra raccontare un’altra storia, quella di intimidazioni all’indirizzo della sindaca Virginia Raggi che ha denunciato tutto ai carabinieri. I corpi senza vita dei volatili, infatti, sono stati rinvenuti sulla sabbia dell’ex stabilimento che fino al 2014 è stato gestito dal cognato di Roberto Spada, ritenuto il reggente dell’omonimo clan contro cui la prima cittadina a più riprese si è scagliata denunciando il malaffare nel litorale della Capitale. spiaggia in seguito diventata libera e dove, per una curiosa coincidenza, la Raggi si sarebbe dovuta recare sabato scorso, come ... Leggi su lanotiziagiornale

