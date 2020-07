Avellino, controlli dei Carabinieri Forestali: denunce e sanzioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, a seguito di controlli finalizzati alla repressione delle pratiche di abbruciamento dei residui vegetali e Forestali nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne che, all’interno del suo terreno ubicato in agro del Comune di Montoro, provvedeva all’illecito smaltimento mediante combustione dei residui derivanti dalla pulizia del fondo agricolo; a Serino, i ... Leggi su anteprima24

