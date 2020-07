Assenza di personale e mancanza di mascherine, il quadro del Pio Albergo Trivulzio nei giorni dell’epidemia (Di giovedì 9 luglio 2020) Cos’è successo al Pio Albergo Trivulzio nei giorni della pandemia da coronavirus? Sicuramente, la commissione d’inchiesta ha evidenziato alcune criticità. Tra queste, l’Assenza di personale non tutto in malattia a causa del coronavirus e l’inadeguata fornitura di dispositivi di protezione come le mascherine. Una situazione piuttosto complessa, come è stato evidenziato dai commissari a cui è stato affidato il compito dell’ispezione, Gherardo Colombo (incaricato dal Comune) e Giovanni Canzio (incaricato dalla Regione Lombardia), ma che non sarebbe poi così dissimile dalle criticità riscontrate nelle altre RSA lombarde. LEGGI ANCHE > I 70 morti nel Pio Albergo Trivulzio e ... Leggi su giornalettismo

hfsnhl : @elenariccio1 @JohannesBuckler La verità l'hanno resa pubblica con un articolo su #NEJM i medici di Bergamo. Duriss… - RRobitt2011 : @MedBunker E cmq la libertà personale è una cosa molto diversa, che attiene all'assenza di costrizioni fisiche - Filippo74179211 : @PinoVaccaro77 Pino la mia personale opinione è che in condizioni normali tutti questi punti non li avremmo fatti,… - SilverFede : @domanigiornale @StefanoFeltri Resta però irrisolto il vero grande problema degli appalti, ovvero l'assenza di pers… - CiaralliSimone : @silvanadimuro @Lando7120 @4everAnnina Mi spieghi come posso, da privato cittadino, farmi rilasciare la carta d'ide… -

Ultime Notizie dalla rete : Assenza personale Periodo di prova personale ATA: cosa succede in caso di assenza per malattia La Tecnica della Scuola Regione, mozione di sfiducia M5S per Musumeci: «Deve andarsene».

Palermo - Solo chiacchiere, tante chiacchiere, e zero riforme. Peccato che la Sicilia si governi con i fatti e non con le parole. Musumeci deve andarsene, per il bene dei siciliani". Lo afferma il cap ...

Rientro a scuola, me li immagino così i miei primi gloriosi 45 minuti di lezione

Sono consapevole che la notizia scolastica del giorno sia quella dei test sierologici a tutto il personale scolastico. Sono già qui, pronta a sottopormi a qualunque cosa, quindici giorni prima dei blo ...

Palermo - Solo chiacchiere, tante chiacchiere, e zero riforme. Peccato che la Sicilia si governi con i fatti e non con le parole. Musumeci deve andarsene, per il bene dei siciliani". Lo afferma il cap ...Sono consapevole che la notizia scolastica del giorno sia quella dei test sierologici a tutto il personale scolastico. Sono già qui, pronta a sottopormi a qualunque cosa, quindici giorni prima dei blo ...