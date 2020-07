Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 23% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.L'access time vede al comando la curva di Techetechetè fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Paperissima sprint che si ferma sulla linea del 15% di share, mentre la curva nera di In onda tocca il 5% di share, pareggiata dalla linea gialla di Stasera Italia di Rete 4. Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 luglio 2020 pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2020 12:54. Leggi su blogo

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Be ...Con l'avvio dell'estate il piccolo schermo non perde centralità nel menu giornaliero degli italiani: in generale, l'ascolto consolidato è il più alto da almeno quindici anni, pur senza gli Europei di ...