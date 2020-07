Alonso alla Renault, Flavio Briatore: “Sono disposto a dare una mano” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Io a 70 anni sono meglio di molti trentenni con cui mi confronto ogni giorno. Se serve ora che c’è Fernando sono disposto a dare una mano, ma non ho alcuna velleità di tornare in un team. Torna Alonso, non Briatore”. Queste le parole di Flavio Briatore dopo il ritorno di Fernando Alonso alla Renault per la prossima stagione. Il noto imprenditore e manager di Alonso, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi della scelta:“Quest’anno la Racing Point è una supermacchina e se la può giocare con la Ferrari. Con Stroll abbiamo un eccellente rapporto, ma Fernando alla Renault torna a casa. Luca De Meo? Lo stimiamo ... Leggi su sportface

