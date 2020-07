Abbronzati o rimborsati, arriva l’assicurazione che salva le vacanze dal coronavirus (e dalla pioggia) (Di giovedì 9 luglio 2020) Nonostante il bonus vacanza, che in qualche modo aiuta gli italiani ad affrontare il periodo estivo e le ferie, sono molti ad essere preoccupati. Cosa accade se prenoto la vacanza, pago l’anticipo e poi, per qualsiasi causa esterna alla mia volontà mi viene impedito di partire per fruirne? Mettiamo, ad esempio, che come si paventa ci sia una nuova ondata di contagi. arriva l’assicurazione vacanze contro il coronavirus Oltre alla questione economica, quindi, c’è anche la questione sicurezza e gli italiani non si sentono sicuri a prenotare non sapendo come andranno i contagi. C’è, quindi, molto bisogno di rassicurazioni per chi deve investire un budget già limitato. Il primo progetto in tal senso parte dall’Isola d’Elba che lancia “ElbaOK”, una proposta nata per ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Abbronzati o rimborsati, arriva l'assicurazione che salva le vacanze dal coronavirus (e dalla pioggia)… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbronzati rimborsati Vacanze: arriva l'assicurazione contro la pioggia La Legge per Tutti