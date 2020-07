YouTube chiama a raccolta i videoamatori per "La vita in un giorno 2020" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 25 luglio 2020 è il Global Shoot Day: le persone in tutto il mondo sono invitate a catturare la propria vita nell'arco delle 24 ore. In 5 mesi, i materiali saranno lavorati nel documentario che nel 2021 sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival e su YouTube. Ecco... Leggi su repubblica

zxt00txz : Raga, il 20 Luglio preparatevi che sarà un video molto speciale per il mio canale YouTube, il canale si chiama TS Mario Bross YT - marinambassigdo : RT @Gdoweek: Si chiama #Piùme il nuovo format di #Consorzio #Promotre socio #Crai: lo spiega il dg #Maurizio #Bianchi Topics: focus su tre… - Gdoweek : Si chiama #Piùme il nuovo format di #Consorzio #Promotre socio #Crai: lo spiega il dg #Maurizio #Bianchi Topics: f… - CatelliRossella : YouTube chiama a raccolta i videoamatori per 'La vita in un giorno 2020' - afrodite1969 : BILL GATES CHIAMA, CONTE RISPONDE, GLI ITALIANI PAGANO: SOTTRATTI 150 MI... -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube chiama YouTube chiama a raccolta i videoamatori per "La vita in un giorno 2020" la Repubblica WhatsApp: arriva un nuovo incubo e si chiama Jonathan Galindo. Ecco cos'è, cosa fa e come evitarlo

Il suo nome è Jonathan Galindo e non è una persona in carne e ossa ma un inquietante personaggio con una maschera da Pippo deformato sorridente che sta letteralmente invadendo le chat di WhatsApp ma s ...

Torna il documentario collettivo di YouTube. Come partecipare a "La Vita in un Giorno 2020"

"La Vita in un Giorno 2020" racconterà la storia di una singola giornata sulla terra con immagini provenienti da ogni parte del globo La Vita in un Giorno 2020 è il nuovo ambizioso progetto lanciato ...

Il suo nome è Jonathan Galindo e non è una persona in carne e ossa ma un inquietante personaggio con una maschera da Pippo deformato sorridente che sta letteralmente invadendo le chat di WhatsApp ma s ..."La Vita in un Giorno 2020" racconterà la storia di una singola giornata sulla terra con immagini provenienti da ogni parte del globo La Vita in un Giorno 2020 è il nuovo ambizioso progetto lanciato ...