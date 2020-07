WWE 2K Battlegrounds ha una data di uscita (Di mercoledì 8 luglio 2020) 2K annuncia oggi che WWE 2K Battlegrounds sarà disponibile a partire dal 18 Settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch. Con un roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre che verranno rilasciate in seguito, WWE 2K Battlegrounds è ora prenotabileSviluppato da Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds offre un nuovo eccitante approccio al mondo della WWE, sia per i più appassionati fan che per i giocatori più casual, con diverse modalità di gioco:Il mondo della WWE diventa il tuo campo di battaglia grazie alla nuovissima ed intensa azione arcade che mette in competizione Superstar e Leggende WWE in fantasiosi scenari interattivi sparsi in tutto il globo. Competi con i tuoi amici utilizzando un arsenale di tecniche spettacolari, abilità speciali e potenziamenti devastanti nei tuoi tipi di match ... Leggi su eurogamer

