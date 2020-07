Valeria travolta dai dubbi | Dura prova per Ciavy a Temptation Island (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le anticipazioni di Temptation Island mostrano Valeria completamente travolta dai dubbi sul suo rapporto con Ciavy. Scopriamo insieme cosa è successo. Domani sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e sicuramente sarà piena di colpi di scena. Lo possiamo capire dai video spoiler che la pagina ufficiale di Instagram continua a pubblicare, … L'articolo Valeria travolta dai dubbi Dura prova per Ciavy a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Valeria travolta Bimba di 9 anni travolta e uccisa da auto pirata nel bresciano - Ultime notizie dall'Italia e dal mondo Il Valore Italiano Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati?

Ciavy e Valeria così avrebbero lasciato in anticipo la trasmissione (se fosse così, presumibilmente potrebbe essere stato chiesto il falò di confronto anticipato) ma tutto ciò lo scopriremo durante le ...

Riparte Temptation Island, la gaffe di Antonella Elia è già virale: "Chi è Sofia?"

Tra gelosie, pianti, tatuaggi, addominali scolpiti, bikini da urlo, falò e una insospettabile Antonella Elia, ex concorrente del Gf Vip, già diventata regina di Twitter, trasformata anche in questo re ...

Ciavy e Valeria così avrebbero lasciato in anticipo la trasmissione (se fosse così, presumibilmente potrebbe essere stato chiesto il falò di confronto anticipato) ma tutto ciò lo scopriremo durante le ...Tra gelosie, pianti, tatuaggi, addominali scolpiti, bikini da urlo, falò e una insospettabile Antonella Elia, ex concorrente del Gf Vip, già diventata regina di Twitter, trasformata anche in questo re ...