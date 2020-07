Tennis, Berrettini non si ferma più al Thiem’s 7: l’azzurro stende Bautista Agut e vola in semifinale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Berrettini conquista il secondo successo al Thiem’s 7, torneo di esibizione che ieri lo ha visto esordire con una vittoria contro Novak. Foto Getty / Clive BrunskillL’azzurro numero 8 del mondo oggi non ha lasciato scampo a Roberto Bautista Agut, superato dopo un’ora e venti minuti di gioco con il punteggio di 6-4 6-3. Partita a senso unico a favore del Tennista italiano, sempre lucido e cinico in tutti i momenti topici dell’incontro. Una vittoria che gli permette di staccare il pass per le semifinali con un turno d’anticipo, dunque risulterà ininfluente il risultato del match in programma domani contro il russo Karen Khachanov.L'articolo Tennis, Berrettini non si ferma più al Thiem’s 7: l’azzurro stende Bautista Agut e vola in semifinale SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportface2016 : Thiem's 7 - Matteo #Berrettini supera Roberto #BautistaAgut - OA_Sport : Tennis, Thiem’s 7: Matteo Berrettini supera con autorità Bautista Agut e vola in testa al proprio girone - TennisWorldit : Thiem's 7 - Il padrone di casa parte bene, ok anche Berrettini - federtennis : Prima volta su un campo da golf ?????? per Matteo #Berrettini! #stayFIT #tennis (?? Instagram) - OA_Sport : Tennis, Thiem’s 7: seconda giornata. Berrettini sfida Bautista Agut, Thiem contro Rublev -