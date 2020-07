“Sono felice che tu non sia più in Mls”: giocatore attacca Ibrahimovic dopo Milan-Juventus (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Sono felice che tu non sia più qui in MLS”. Questo il tweet di Felipe Campanholi Martins, centrocampista del D.C. United, nella MLS. L’oggetto del contendere? Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic al termine di Milan-Juventus, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, terminata con il punteggio di 4-2 in favore dei rossoneri. Lo svedese aveva detto: “Io qui faccio il presidente, l’allenatore e pure il giocatore. La fortuna per gli altri è che sono arrivato dopo, se fossi arrivato il primo giorno avremmo vinto lo scudetto”. Il solito modo di fare di Ibra, che però non è piaciuto al suo ex avversario nella Mls. Happy you not here in MLS anymore @Ibra official ... Leggi su sportface

